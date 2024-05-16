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Spor

Celtics, Doğu finallerine yükseldi!

NBA'de playoff heyecanı, geride bıraktığımız gece oynanan iki karşılaşmayla tam gaz devam etti.

16 Mayıs 2024 Perşembe 10:07 - Güncelleme:
Celtics, Doğu finallerine yükseldi!
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Boston Celtics, Cleveland Cavaliers'a karşı TD Garden'da oynadığı Doğu Konferansı playoff yarı final serisi 5. maçında 113-98 galip gelerek, seriyi 4-1 kazandı ve adını Doğu finallerine yazdırdı.

Jayson Tatum, 25 sayı, 10 ribaund, 9 asist ve 4 top çalma ile Celtics'in en skoreri oldu. Al Horford 22 sayı, 15 ribaund, 5 asist, 3 blok ve 1 top çalma ile oynarken, Derrick White 18 sayı, 6 asist, 5 ribaund ve 2 blokla, Jrue Holiday 13 sayı, 4 asist ve 3 ribaundla, Jaylen Brown ve Payton Pritchard ise 11'er sayıyla oynadılar.

Cavaliers cephesinde Evan Mobley, 33 sayı, 7 ribaund, 4 asist, 2 blok ve 1 top çalmayla mücadele etti. Marcus Morris 25 sayı, 3 ribaund ve 2 top çalma ekledi. Max Strus 12 sayı, 9 asist ve 7 ribaundla, Darius Garland ise 11 sayı, 9 asist ve 2 top çalmayla maçı tamamladı.

Celtics, Doğu Konferansı finallerinde New York Knicks - Indiana Pacers serisinin galibiyle karşılaşacak. New York ekibi ise, seride 3-2'lik üstünlüğe sahip.

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