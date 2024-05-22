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Spor

Celtics, Pacers'ı mağlup etti ve konferans finalinde öne geçti

Boston Celtics konuk ettiği Indiana Pacers'ı uzatmaların ardından 133-128'lik skorla mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

AA22 Mayıs 2024 Çarşamba 10:45 - Güncelleme:
Celtics, Pacers'ı mağlup etti ve konferans finalinde öne geçti
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı finalinde, Boston Celtics konuk ettiği Indiana Pacers'ı uzatmaların ardından 133-128 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Doğu Konferansı finali ilk karşılaşmasında Celtics, Pacers'ı normal süresi 117-117 biten maçın ardından uzatmalarda 5 sayı farkla yendi.

Celtics'te Jayson Tatum 36 sayı, 12 ribaunt ile "double-double" yaparak galibiyette önemli rol oynadı.

Pacers'ta Tyrese Haliburton 25 sayı, Pascal Siakam 24 sayı, Myles Turner ise 23 sayı kaydetmesine rağmen mağlubiyeti engelleyemedi.

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