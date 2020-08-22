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Spor

Celtic'ten Ekuban'a 6 milyon euro

Filip Novak ve Jose Sosa'yı Fenerbahçe'ye kaptıran rabzonspor'da, Caleb Ekuban'ın da takımdan ayrılması gündemde. İskoç devi Celtic, Ekuban için 6 milyon euroyu gözden çıkardı.

22 Ağustos 2020 Cumartesi 09:32 - Güncelleme: 22 Ağustos 2020 Cumartesi 09:32
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Transferde yoğun bir süreç geçiren Trabzonspor’da Caleb Ekuban için Celtic’in ısrarı sürüyor. Celtic’in menajeri Neil Lennon, Caleb Ekuban’ı kadrosunda görmek istiyor.

Hücumda alternatif ve tek yönlü oyuncu sıkıntısı çektiği kaydedilen Lennon’ın bu nedenle Ganalı yıldızı transfer etmeyi istediği ifade edildi.

6 milyon euroya kadar çıktığı bildirilen İskoç kulübünün bu transferi kısa sürede bitirmek istediği savunuldu. Ancak Trabzonspor’da teknik direktör Eddie Newton’ın bu transfere sıcak bakmadığı dile getirildi.

Kadrosunda önemli bir yıldız olan Ekuban’ı bırakmak istemeyen ve yerinin doldurulamayacağını düşünen Newton, şimdilik karşı çıkıyor.

Milliyet

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