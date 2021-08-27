Cem İlkel ABD Açık'ta ana tabloda

27 Ağustos 2021 Cuma 21:19 - Güncelleme: 27 Ağustos 2021 Cuma 21:19

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'taki eleme maçını 2-0 kazanan milli sporcu Cem İlkel, ana tabloya kaldı.

26 yaşındaki Cem İlkel, elemelerin final turunda dünya 192 numarası Çek raket Jiri Lehecka ile karşı karşıya geldi.

Toplam 1 saat 42 dakika süren maçta rakibini 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup eden milli tenisçi, kariyerinde ilk kez grand slam ana tablosunda mücadele etme hakkını kazandı.

Milli sporculardan Marsel İlhan 2009, 2011 ve 2015, Çağla Büyükakçay 2016, İpek Soylu da 2017 yılında ABD Açık'ta ana tabloda yer almıştı.