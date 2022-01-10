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Spor

Cem İlkel ve Altuğ Çelikbilek Avustralya Açık Elemeleri'nde

Sezonun ilk Grand Slam turnuvası Avustralya Açık Elemeleri'nde, 2021 2021 yılında kariyerlerinin en iyi performanslarını yakalayan Cem İlkel ve Altuğ Çelikbilek yarın kort'a çıkıyorlar.

DHA10 Ocak 2022 Pazartesi 11:55 - Güncelleme: 10 Ocak 2022 Pazartesi 11:55
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Klasmanın 154. basamağında bulunan milli tenisçi Cem İlkel Avustralya Açık eleme ilk turunda dünya 166 numarası Fransız raket Enzo Couacaud ile eşleşti. İlkel ve Couacaud 2021'de ATP Challenger turnuvası Split 2'de karşılaşmış ve kazanan Cem İlkel olmuştu. Cem İlkel-Enzo Couacaud karşılaşması 11 Ocak Salı TSİ 02.00'de Kort 3'te gerçekleşecek.

Dünya 164 numarasında bulunan Altuğ Çelikbilek, eleme ilk turda klasmanın 141. basamağında bulunan dünya eski 67 numarası Amerikalı raket Ernesto Escobedo ile eşleşti. Çelikbilek-Escobedo kariyerlerinde ilk kez karşılaşacaklar. Çelikbilek-Escobedo Avustralya Açık eleme ilk tur karşılaşması 11 Ocak Salı TSİ 02.00'de Kort 17'de gerçekleşecek.

  • Avustralya Açık Elemeleri
  • Cem İlkel
  • Altuğ Çelikbilek

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