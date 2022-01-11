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Spor

Cem İlkel ve Altuğ Çelikbilek Avustralya Açık'a veda etti

Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda korta çıkan milli tenisçiler Cem İlkel ve Altuğ Çelikbilek rakiplerine yenilerek elendi.

AA11 Ocak 2022 Salı 07:44 - Güncelleme: 11 Ocak 2022 Salı 07:44
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Avustralya Açık elemelerinin ikinci gününde milli tenisçiler İlkel ve Çelikbilek sabah seansında Türkiye saatiyle 02.00'de korta çıktı.

Elemenin ilk turunda 166. sırada yer alan Fransız Enzo Couacaud ile karşılaşan klasmanın 154. basamağındaki Cem İlkel, rakibine 3-6, 7-6 ve 6-4 kaybettiği setlerle 2-1 yenilerek elendi.

Klasmanın 164. sırasında yer alan milli tenisçi Altuğ Çelikbilek de elemelerin ilk turunda karşılaştığı klasmanın 141. basamağında bulunan Amerikalı Ernesto Escobedo'ya karşı iki seti de 6-4 kaybederek 2-0 yenildi.

  • Altuğ Çelikbilek
  • Cem İlkel
  • Avustralya açık

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