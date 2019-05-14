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Cemil Kazancı kimdir? Cemil Kazancı ne iş yapıyor, kaç yaşında, nereli?

Sporseverler, ‘Cemil Kazancı kimdir? Cemil Kazancı ne iş yapıyor, kaç yaşında, nereli?2 sorularına yanıt arıyor. Fenerbahçe tarafından başlatılan “FenerOl” kampanyasında 5000 forma alarak kulübe katkı sağlayan Cemil Kazancı’nın kim olduğu vatandaşlar tarafından merak edildi. Cemil Kazancı ne iş yapıyor? Cemil Kazancı hakkında yapılan araştırmalar da hız kazandı. Beşiktaşlı Cemil Kazancı WinWin kampanyasına 5 bin formayla destek oldu. Cemil Kazancı’dan Rizespor’a yazılmak üzere tam 5 bin forma bağışı geldi. Peki Cemil kazancı kim? İşte haberimizin detayları…

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Cemil Kazancı kimdir? Cemil Kazancı ne iş yapıyor, kaç yaşında, nereli? Sorularına vatandaşlar tarafından yanıt aranıyor. “FenerOl” kampanyasında 5000 forma alarak kulübe katkı sağlayan Cemil Kazancı’nın kim olduğu vatandaşlar tarafından takdir toplamasının yanında merak da uyandırdı. Cemil Kazancı ne iş yapıyor? .Cemil Kazancı ne iş yapıyor? Cemil Kazancı hakkında yapılan araştırmalar da hız kazandı. Beşiktaşlı Cemil Kazancı WinWin kampanyasına 5 bin formayla destek oldu. Cemil Kazancı’dan Rizespor’a yazılmak üzere tam 5 bin forma bağışı geldi. Cemil Kazancı, Holding ve Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinin yanı sıra, Kazancı Holding ve Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği de yapmaktadır. İşte haberimizin detayları…

CEMİL KAZANCI KİMDİR?

1961 doğumlu Cemil Kazancı, çalışma hayatına aile grup şirketlerinde başlamıştır. İlk olarak jeneratör üretim ve satış alanında yöneticilik görevlerinde bulunan Cemil Kazancı, daha sonra Grup'un enerji alanındaki faaliyetlerini büyütmek ve elektrik enerjisi üretmek amacıyla, 1997 yılında faaliyete geçen Aksa Enerji'nin kuruluşunda aktif rol almıştır.

Cemil Kazancı, Holding ve Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinin yanı sıra, Kazancı Holding ve Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği de yapmaktadır.

5000 FORMA BAĞIŞLADI!

Beşiktaşlı Cemil Kazancı WinWin kampanyasına 5 bin formayla destek oldu. Cemil Kazancı’dan Rizespor’a yazılmak üzere tam 5 bin forma bağışı geldi. Acun Ilıcalı Cemil Kazancı’nın 5 bin formalık bağışını telefonuna gelen mesajla duyurdu.

Acun Ilıcalı sağolsun duygusal da bir mesaj yazmış diyerek “Bu desteği senin için yapıyorum, sağol varol” demiş.

Acun Ilıcalı da “Sen sağol varol Cemil abi. Cemil Kazancı’ya çok teşekkürler” dedi.

Cemli Kazancı Rizeli Fenerbahçeliler olarak formaları satın aldıklarını duyurdu.

Rize’nin aldığı toplam forma sayısı 6 bin 513 oldu. 

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