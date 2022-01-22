Cengiz Karadağ maçın ortasında kalp krizi geçirdi! Hastaneye kaldırıldı

IHA 22 Ocak 2022 Cumartesi 20:17 - Güncelleme: 22 Ocak 2022 Cumartesi 20:17

Akhisar Belediyespor Başantrenörü Cengiz Karadağ, Bornova Belediye Karşıyaka ile oynanan maçta kalp krizi geçirerek yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan ve ameliyat edilen Cengiz Karadağ'ın durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Misli. com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 16. hafta maçında Bornova Belediye Karşıyaka ile Akhisar Belediyespor karşı karşıya geldi. Maçın ikinci çeyreği oynanırken Akhisar Belediyespor Başantrenörü Cengiz Karadaş, bir anda yere yığıldı. Karadağ'ın yere yığılmasıyla beraber oyun dururken, sahaya sağlık görevlileri girdi. İlk müdahalesi salonda yapılan deneyimli koç, ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği açıklanan Cengiz Karadağ'a anjiyo uygulandı. Tıkalı damarı açılan Karadağ'ın durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Öte yandan, yarıda kalan karşılaşma Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafında ileri bir tarihe ertelendi.