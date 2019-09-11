Cengiz, Özbek'i bombaladı: Haciz yolladın!

GALATASARAY Başkanı Mustafa Cengiz’den, Dursun Özbek’e yaylım ateşi. Sarı-Kırmızılı kulübün eylül ayı olağan divan kurulunda konuşan Cengiz, Özbek’i kulübe haciz getirmekle suçlayıp şunları söyledi: “Dursun Başkan otelden 5 milyon dolar gelir elde edeceğiz dedi, hepimiz alkışladık. 2015’te verilen bir söz, şu anda yıl 2019! Özbek’ten yıllık olarak bu 5 milyon doları istiyorum. Dursun Özbek bize hem haciz hem de icra getirdi. Emlak Konut’tan alacağımız 20 milyon dolara da temlik koydu.”

DURSUN ÖZBEK’İN BİZE BORCU VAR

“G.Saray Başkanı fatura kesmez ama kesmiş.Bu faturalar yasal süreç içerisinde kesilmemiş. Bize gönderilen faiz faturalarını kabul etmediğimizi kendisine ilettik. Bağışı da reddettik. Özbek’in transferlerden dolayı da bize borcu var. 508 milyon TL olarak kırdırılan, 155 milyon euro stopaj hariç 11 futbolcu transfer edildi. Sıkıntımızın temelinde bu harcamalar var. Biz bunu hala bitiremedik. Dursun Bey’e samimiyetle söylüyorum, bu borcunuzu ödeyeceğiz. Ama bunu doğru anlatalım. Siz G.Saray’a haciz koydunuz.”

"Borcu nasıl 10 katına çıkardınız?"