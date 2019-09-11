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Cengiz, Özbek'i bombaladı: Haciz yolladın!

Cim-Bom’un Başkanı, “Dursun Özbek bize hem haciz hem de icra getirdi. Emlak Konut’tan alacağımız 20 milyon dolara da temlik koydu. Otel için de yıllık 5 milyon dolar istiyorum” dedi.

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GALATASARAY Başkanı Mustafa Cengiz’den, Dursun Özbek’e yaylım ateşi. Sarı-Kırmızılı kulübün eylül ayı olağan divan kurulunda konuşan Cengiz, Özbek’i kulübe haciz getirmekle suçlayıp şunları söyledi: “Dursun Başkan otelden 5 milyon dolar gelir elde edeceğiz dedi, hepimiz alkışladık. 2015’te verilen bir söz, şu anda yıl 2019! Özbek’ten yıllık olarak bu 5 milyon doları istiyorum. Dursun Özbek bize hem haciz hem de icra getirdi. Emlak Konut’tan alacağımız 20 milyon dolara da temlik koydu.”

DURSUN ÖZBEK’İN BİZE BORCU VAR

“G.Saray Başkanı fatura kesmez ama kesmiş.Bu faturalar yasal süreç içerisinde kesilmemiş. Bize gönderilen faiz faturalarını kabul etmediğimizi kendisine ilettik. Bağışı da reddettik. Özbek’in transferlerden dolayı da bize borcu var. 508 milyon TL olarak kırdırılan, 155 milyon euro stopaj hariç 11 futbolcu transfer edildi. Sıkıntımızın temelinde bu harcamalar var. Biz bunu hala bitiremedik. Dursun Bey’e samimiyetle söylüyorum, bu borcunuzu ödeyeceğiz. Ama bunu doğru anlatalım. Siz G.Saray’a haciz koydunuz.”

"Borcu nasıl 10 katına çıkardınız?"
 
DİVAN Kurulu toplantısında açıklamalarda bulunan eski başkan Dursun Özbek, Galatasaray’ı zor günler beklediğini belirtip Mustafa Cengiz yönetimini sert sözlerle eleştirdi. Sarı-Kırmızılı kulübü karanlık bir gelecek beklediğini vurgulayan Özbek, “Burada söz almamın en önemli sebeplerinden birisi, ileride ve önümüzdeki dönemlerde hukuken, malen Galatasaray’ın zor duruma düşeceğine inanmamdır. Galatasaray’ın mali bağımsızlığına inanarak yaptığımız Riva-Florya projesi bugün zordadır, ruhu zedelenmiştir. 2016’da borç 55 milyon TL idi. Bugün 543 milyon TL. Adama sorarlar, ‘10 misli nasıl oldu?’ diye. Bu para ile ne yapıldığı meçhul. Önümüzdeki senelerde bu borç 700-800 milyon seviyelerine çıkacaktır” ifadelerini kullandı.
 
 

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