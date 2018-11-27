Cengiz sorulara cevap vermedi Albayrak takımı yalnız bırakmadı

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak hasta hasta Rusya’ya geldi. Soğuk algınlığı nedeniyle İstanbul’da serum tedavisi gören Albayrak buna rağmen Moskova deplasmanında takımı yalnız bırakmadı.

Başkan Mustafa Cengiz ise bu kez sessiz kalmayı tercih ederek sorulan sorulara cevap vermedi. Cengiz son basın toplantısını ise kağıttan okuyarak yapmıştı.

(Skorer)