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Cengiz sorulara cevap vermedi Albayrak takımı yalnız bırakmadı

Şampiyonlar Ligi'nde yarın akşam Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak olan Galatasaray Rusya'ya iniş yaptı. 2. Başkan Abdurrahim Albayrak hasta olmasına rağmen takımı yalnız bırakmadı.

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Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak hasta hasta Rusya’ya geldi. Soğuk algınlığı nedeniyle İstanbul’da serum tedavisi gören Albayrak buna rağmen Moskova deplasmanında takımı yalnız bırakmadı.

Başkan Mustafa Cengiz ise bu kez sessiz kalmayı tercih ederek sorulan sorulara cevap vermedi. Cengiz son basın toplantısını ise kağıttan okuyarak yapmıştı.

(Skorer)

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