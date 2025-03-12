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Spor

Cengiz Ünder ABD kariyerine hızlı başladı! İlk maçında takımını çeyrek finale taşıdı

Ara transfer döneminde Fenerbahçe'den Los Angeles FC'ye kiralık olarak giden milli futbolcu Cengiz Ünder, CONCACAF Şampiyonlar Kupası Son 16 Turu'nda yeni takımıyla ilk maçına çıktı. 68. dakikada oyuna dahil olan Cengiz Ünder asist yaparak ABD kariyerine iyi bir başlangıç yaptı ve takımının çeyrek finale yükselmesinde önemli bir rol oynadı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ12 Mart 2025 Çarşamba 09:32 - Güncelleme:
Cengiz Ünder ABD kariyerine hızlı başladı! İlk maçında takımını çeyrek finale taşıdı
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CONCACAF Şampiyonlar Kupası Son 16 Turu'nda Columbus Crew ile Los Angeles FC karşı karşıya geldi. Lower Field'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Columbus 2-1'lik skorla kazandı.

Columbus, 10. dakikada Jacen Russell-Rowe ile öne geçti. Fenerbahçe'nin eski yıldızı Diego Rossi, 45. dakikada penaltıdan farkı 2'ye çıkardı.

68. dakikada Diego Martinez'in yerine oyuna dahil olan Cengiz Ünder, 90+6. dakikada topu kaparak Denis Bouanga'ya asist yaptı ve mücadelenin skorunu belirledi.

İlk maçı 3-0 kazanan Los Angeles FC, bu skorla adını CONCACAF Şampiyonlar Kupası'nda çeyrek finale yazdırdı.

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