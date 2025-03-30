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Spor

Cengiz Ünder ABD'de şov yapıyor! Lionel Messi detayı...

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Los Angeles FC'ye kiraladığı Cengiz Ünder, ilk golünü San Diego deplasmanında kaydetti. Milli futbolcu, takımının 3-2 mağlup olduğu maçta son dakikalarda skoru bulmasına rağmen galibiyeti getiremedi. Ünder, bir sonraki maçta Lionel Messi'li Inter Miami ile karşılaşacak.

Haber Merkezi30 Mart 2025 Pazar 13:30 - Güncelleme:
Cengiz Ünder ABD'de şov yapıyor! Lionel Messi detayı...
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Fenerbahçe'nin MLS kulübü Los Angeles FC'ye kiraladığı Cengiz Ünder, yeni takımıyla siftah yaptı. Milli futbolcu, San Diego deplasmanında ağları havalandırdı.

Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe'de kendisine ilk 11'de yer bulamayan Cengiz Ünder, kış transfer döneminde MLS kulübü Los Angeles FC'ye kiralandı.

Yeni takımıyla daha önce 1 kez de asist yapan Cengiz, ilk kez ağları havalandırdı. Milli oyuncu, takımının San Diego deplasmanında 3-2 yenildiği maçın son golünü kaydetti.

45+5. dakikada kale sahasında konumlanan Cengiz Ünder, sol kanattan Marky Delgado'nun çevirdiği topa yakın mesafeden dokundu ve ağları havalandırdı.

PUAN ALMAYA YETMEDİ

27 yaşındaki kanat oyuncusu, golün ardından büyük sevinç yaşadı ancak bu gol, Los Angeles FC'nin puan almasına yetmedi. Mücadele, San Diego FC'nin 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

MESSI'YE RAKİP OLACAK

Cengiz Ünder, Los Angeles FC ile şu ana kadar toplamda dört maça çıktı. Yıldız futbolcu söz konusu dört karşılaşmada 1 gol 1 asistle oynadı. Los Angeles FC, bir sonraki maçta CONCACAF Şampiyonlar Ligi'nde 3 Nisan'da evinde Lionel Messi'nin de formasını giydiği Inter Miami'yi konuk edecek.

CENGİZ ÜNDER'İN LOS ANGELES FC PERFORMANSI

Los Angeles formasıyla bugüne dek 4 maça çıkan Cengiz Ünder, 1 gol - 1 asistlik performans sergiledi.

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