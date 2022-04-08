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Spor

Cengiz Ünder asist yaptı, Marsilya kazandı

Marsilya, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında evinde konuk ettiği PAOK'u 2-1 mağlup etti. Marsilya forması giyen milli oyuncu Cengiz Ünder, 90 dakika sahada kalırken 1 asistle takımına katkıda bulundu.

8 Nisan 2022 Cuma 00:35 - Güncelleme: 8 Nisan 2022 Cuma 00:35
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UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Marsilya, sahasında PAOK'u ağırladı.

Velodrome Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Marsilya 2-1'lik skorla kazandı.

Ev sahibe ekibe galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Gerson ve 45. dakikada Dimitri Payet kaydetti. Karşılaşmada PAOK'un tek golü ise 48. dakikada Omar El Kaddouri'den geldi.

Öte yandan Marsilya'da Gerson, uzatma anlarında kırmızı kart görerek takımın 10 kişi bıraktı.

Marsilya'da milli futbolcumuz Cengiz Ünder, 90 dakika sahada kalırken, Fransız ekibinin ikinci golünde Payet'e asist yapan isim oldu.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 14 Nisan'da Yunanistan'da oynanacak.

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