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Spor

Cengiz Ünder: Aynı Roma'daki gibiyim

Fenerbahçe'nin İstanbulspor'a karşı aldığı galibiyette 4 gol atarak yıldızlaşan Cengiz Ünder, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

7 Ocak 2024 Pazar 18:52 - Güncelleme:
Cengiz Ünder: Aynı Roma'daki gibiyim
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Fenerbahçe'nin milli yıldızı Cengiz Ünder, 4 gol attığı İstanbulspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

5-1 biten maçta yıldızlaşan Cengiz, "Kariyerimde ilk defa hat-trick yaptım. Fenerbahçe'de nasip oldu. Gururluyum, mutluyum. Çok iyi çalışıyorum ve karşılığını 4 golle aldım. Performansımdan dolayı mutluyum." dedi.

Şut idmanlarına dikkat çeken Cengiz, "Antrenmanlardan sonra takım olarak şut idmanı yapıyoruz. Ben de kariyerimin başından beri şutlara çalışıyorum. Çalıştıkça oluyor." ifadelerini kullandı.

"AYNI ROMA'DAKİ GİBİYDİM"

Maçtaki favori golünü açıklayan Cengiz, "1 ve 3. golümü çok beğendim. 1. golüm, Roma'da oynarken Inter ve Frosinone'ye attığım gollere çok benziyordu." sözlerini sarf etti.

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