Cengiz Ünder Beşiktaş'ta bir başka

Cengiz Ünder ikinci baharını yaşıyor. Beşiktaş'ın sezon başında Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı milli futbolcu, başarılı grafiğiyle dikkat çekiyor.

Son haftalarda formunu arttıran Cengiz, Fatih Karagümrük karşısında da etkili oyununu gol pasıyla süsledi.

Penaltı vuruşundan yararlanamayan 28 yaşındaki futbolcu, El Bilal Toure'ye şık bir gol pası verdi.

Cengiz Ünder, Beşiktaş formasıyla çıktığı 10 karşılaşmada 6 gole doğrudan katkı sağladı.

Tecrübeli futbolcu bu süreçte 4 kez fileleri sarstı, 2 gol pası verdi.

Son 6 maça 11'de başlayan Cengiz Ünder , Rafa Silva ve Tammy Abraham'ın ardından siyah beyazlıların en golcü ismi oldu.