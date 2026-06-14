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Spor

Cengiz Ünder bizzat paylaştı: Fenerbahçe detayı

Geçen sezon başında Beşiktaş'ın Fenerbahçe'den kiraladığı Cengiz Ünder, sözleşmesinin bitmesiyle birlikte sarı-lacivertlilere geri döndü. Fenerbahçe'deki geleceği de belirsizliğini koruyan kanat oyuncusu, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

HABER MERKEZİ14 Haziran 2026 Pazar 15:07 - Güncelleme:
Cengiz Ünder bizzat paylaştı: Fenerbahçe detayı
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Fenerbahçe'den geride kalan sezonda Beşiktaş'a kiralanan Cengiz Ünder'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

28 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından Fenerbahçe antrenman formasıyla çalışma yaptığı anları paylaştı.

FENERBAHÇE'YE GERİ DÖNDÜ

Cengiz Ünder'in bu paylaşımı, "Fenerbahçe'ye geri döndü." olarak yorumlandı.

Beşiktaş'ın geçen sezon kiraladığı Cengiz Ünder için 6 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyordu.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Cengiz Ünder, Fenerbahçe'den geçen sezon kiralık gittiği Beşiktaş'ta 29 maçta 5 gol attı ve 4 asist yaptı.

Bonservisi Fenerbahçe'de olan Cengiz Ünder'in, sarı-lacivertliler ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Cengiz Ünder'in paylaşımı:

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