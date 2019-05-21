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Cengiz Ünder bombası! Görüşmeler başladı

Roma'da forma giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder için transfer bombası patlıyor... Roma yönetimi genç yıldız için kararını verdi ve Cengiz'in İtalya'dan ayrılması artık an meselesi...

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Turkish Football sitesinin duyurduğu son dakika haberine göre; Cengiz Ünder için transfer girişimlerine başlandı. Cengiz Ünder'in temsilcileriyle görüşen iki dünya devi, transfer masasında işi bitirmek için kapışıyor.

Roma sakatlığı nedeniyle sezonun ikinci yarısında birçok maç kaçıran ve sahalara geri dönen Cengiz Ünder'in bonservisini belirledi. İtalya Serie A ekibi 50 milyon Euro'nun altındaki hiçbir teklifi dinlememeye karar verdi.

Roma'lı yetkililer eğer Roma, Şampiyonlar Ligi'ne katılamazsa 21 yaşındaki oyuncu satıbilir. Öte yandan yılda sadece 1 milyon euro kazanan Cengiz Ünder, Roma'da en düşük maaşlı futbolculardan biri konumunda.

Roma ile halen 3 yıllık sözleşmesi bulunan Cengiz'in en büyük sorunu takımın yıldızlarından olmasına rağmen az maaş kazanması. Devre arasında transfer için fiyat isteyen Arsenal ile hızlı bir kanat oyuncusu arayan Tottenham bu transfer için savaşıyor.

(Fotomaç)

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