Spor

Cengiz Ünder: Bu duyguyu çok özlemişim

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Beşiktaş'ın yeni transferi Cengiz Ünder, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ13 Eylül 2025 Cumartesi 23:51
Cengiz Ünder: Bu duyguyu çok özlemişim
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Beşiktaş'ın yeni transferi Cengiz Ünder, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

"BU DUYGUYU ÇOK ÖZLEŞMİŞİM"

Gol atma duygusunu çok özlediğini vurgulayan Cengiz, "Hafta başından beri çok heyecanlıydım. Bu maçı bekliyordum. Bu heyecanı çok özledim. Gol attıktan sonra gözlerim doldu. Bu duyguyu çok özlemişim. Sergen Hoca'nın, başkanımızın, bu kulübün bana güvenini biliyorum. Gerçekten çok iyi hissediyorum. Ben de kendime yakışan futbolu oynayıp Beşiktaş formasıyla en iyi futbolumu oynamak istiyorum. Çok şükür." ifadelerini kullandı.

"HOCA BANA GÜVENİYOR"

Sergen Yalçın hakkında konuşan yıldız oyuncu, "Sergen Hoca ile gelmeden önce de menajerlerim aracılığıyla görüştüm. Geldiğim ilk gün konuştu. Ne istediğini bana çok net anlattı. Sahada uygulamaya çalıştım. Maçtan 3-4 saat önce odasına çağırdı, rahat olmamı söyledi. Sergen Hoca bana güveniyor. Ben de çok iyi hissediyorum. Günden güne performansım artacaktır. Önemli olan oynamam. Beşiktaş formasıyla ilk maçımda gol attım. Çok özel bir duygu. Çok mutluyum." sözlerini sarf etti.

