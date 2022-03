Cengiz Ünder büyük kriz sonrası sessizliğini bozdu! ''Çok can sıkıcı...''

Star Gazetesi 3 Mart 2022 Perşembe 18:56 - Güncelleme: 3 Mart 2022 Perşembe 18:57

Cengiz Ünder, Marsilya'da Clermont mağlubiyeti sonrası takım kaptanı Dimitri Payet'in eleştirilerinin ardından açıklamalarda bulundu. Cengiz Ünder, eleştiriye her zaman açık olmaları gerektiğini söylerken "Şimdi önümüze bakmalıyız. Açıkçası kötü sonuçlar çok can sıkıcı ve bizde çok fazla pişmanlık bırakıyor." Şeklinde konuştu.

DIMITRI PAYET'İN CENGİZ ÜNDER'İ HEDEF ALDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Fransa Ligue 1'in 25. hafta mücadelesinde evinde Clermont'a 2-0 yenilen Marsilya'da Dimitri Payet maçın ardından, "Ne kaçırdık? Bence alçakgönüllü olmayı ve tevazuyu... Uyumlu olamadık. Hiçbir değer gösteremedik. Hiçbir şey göstermedik. Clermont'tan, bu galibiyeti hak eden bir takımdan iyi bir ders aldık, bunu söylemek gerekir. Kafamızı biraz boşaltmalı ve işimize dönerek gerçek yüzümüzü göstermemiz gerekiyor." şeklinde açıklamalarda bulunmuş ve bu eleştirilerinin hedefinde Cengiz Ünder'in olduğu iddia edilmişti.

CENGİZ ÜNDER CEVAP VERDİ

Konu hakkında Fransız basınına konuşan Cengiz Ünder, Payet'in takımın en büyük oyuncularından biri olduğunu ve söylediklerinin çok önemli olduğunu belirtirken, "Eleştiriye her zaman açık olmalıyız. Tecrübeli oyuncuları dinlemeliyiz ve iyi bir takım oyunu sergilemediğimiz doğru. Maçlardan sonra her zaman konuştuğumuz gibi bunu kendi aramızda konuştuk. Şimdi önümüze bakmalıyız. Açıkçası aldığımız yenilgiler çok can sıkıcı ve bizde çok fazla pişmanlık bırakıyor. Amacımız ilerlemeye devam etmektir." ifadelerini kullandı.

PSG İDDİALARI

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Cengiz Ünder, Marsilya formasıyla 32 maçın 26'sında ilk 11'de yer aldı. 24 yaşındaki milli oyuncu bu karşılaşmalarda takımına 9 gol ve 3 asistle katkıda bulundu.