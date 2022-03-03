Cengiz Ünder büyük kriz sonrası sessizliğini bozdu! ''Çok can sıkıcı...''

Cengiz Ünder, Marsilya'da Clermont mağlubiyeti sonrası takım kaptanı Dimitri Payet'in eleştirilerinin ardından açıklamalarda bulundu. Cengiz Ünder, eleştiriye her zaman açık olmaları gerektiğini söylerken "Şimdi önümüze bakmalıyız. Açıkçası kötü sonuçlar çok can sıkıcı ve bizde çok fazla pişmanlık bırakıyor." Şeklinde konuştu.
Fransa Ligue 1'in 25. hafta mücadelesinde evinde Clermont'a 2-0 yenilen Marsilya'da Dimitri Payet maçın ardından, "Ne kaçırdık? Bence alçakgönüllü olmayı ve tevazuyu... Uyumlu olamadık. Hiçbir değer gösteremedik. Hiçbir şey göstermedik. Clermont'tan, bu galibiyeti hak eden bir takımdan iyi bir ders aldık, bunu söylemek gerekir. Kafamızı biraz boşaltmalı ve işimize dönerek gerçek yüzümüzü göstermemiz gerekiyor." şeklinde açıklamalarda bulunmuş ve bu eleştirilerinin hedefinde Cengiz Ünder'in olduğu iddia edilmişti.
Konu hakkında Fransız basınına konuşan Cengiz Ünder, Payet'in takımın en büyük oyuncularından biri olduğunu ve söylediklerinin çok önemli olduğunu belirtirken, "Eleştiriye her zaman açık olmalıyız. Tecrübeli oyuncuları dinlemeliyiz ve iyi bir takım oyunu sergilemediğimiz doğru. Maçlardan sonra her zaman konuştuğumuz gibi bunu kendi aramızda konuştuk. Şimdi önümüze bakmalıyız. Açıkçası aldığımız yenilgiler çok can sıkıcı ve bizde çok fazla pişmanlık bırakıyor. Amacımız ilerlemeye devam etmektir." ifadelerini kullandı.
PSG İDDİALARI
Fransız devi Paris Saint-Germain, uzun süredir milli oyuncu ile ilgileniyordu. Geçtiğimiz günlerde PSG'nin milli hücumcunun bonservisini elinde bulunduran Roma'nın kapısını çalacağı iddia edilmişti.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Cengiz Ünder, Marsilya formasıyla 32 maçın 26'sında ilk 11'de yer aldı. 24 yaşındaki milli oyuncu bu karşılaşmalarda takımına 9 gol ve 3 asistle katkıda bulundu.
Star Gazetesi