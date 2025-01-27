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Spor

Cengiz Ünder ezeli rakibe gidiyor! Resmi görüşmeler başladı

Ole Gunnar Solskjaer ile teknik direktör sorununu çözdükten sonra transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş için transferde yeni gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlı Cengiz Ünder için Fenerbahçe ile görüşmelere başladı.

TRT Spor27 Ocak 2025 Pazartesi 18:04 - Güncelleme:
Cengiz Ünder ezeli rakibe gidiyor! Resmi görüşmeler başladı
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Ole Gunnar Solskjaer ile teknik direktör sorununu çözdükten sonra transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş için transferde yeni gelişmeler yaşanıyor.

Siyah-beyazlıların, Fenerbahçe forması giyen Cengiz Ünder'i transfer etmek için harekete geçtiği aktarıldı.

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Fenerbahçe forması giyen Cengiz Ünder için resmi transfer teklifinde bulundu ve görüşmeler devam ediyor.

Siyah-beyazlıların, 27 yaşındaki futbolcu için kiralama teklifi sunduğu belirtildi. Beşiktaş'ın sunduğu transfer teklifinde satın alma opsiyonu maddesinin de yer aldığı aktarıldı.

Beşiktaş'ın Cengiz Ünder'i 1.5 yıl kiralamak istediği kaydedildi. Siyah-beyazlıların, Fenerbahçe'den gelecek transfer yanıtını beklediği vurgulandı.

27 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon Fenerbahçe'de 7 maça çıktı. Cengiz Ünder, bu karşılaşmalarda 161 dakika sahada kaldı.

Cengiz Ünder'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. 27 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeri 7 milyon 500 bin euro.

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