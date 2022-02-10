Star.com.tr 10 Şubat 2022 Perşembe 12:51 - Güncelleme: 10 Şubat 2022 Perşembe 12:51

Cengiz Ünder'in takımı Marsilya, Fransa Kupası çeyrek final maçında Nice'e konuk oldu. Allianz Riviera Stadı'nda oynanan karşılaşmadan ev sahibi takım 4-1 galip ayrıldı ve tur atladı.

YARI FİNALDE RAKİP 4. LİG'DEN

Nice'i yarı finale çıkartan golleri 10. dakikada Amine Gouiri, 29 ve 49. dakikalarda Justin Kluivert ve 61. dakikada Andy Delort kaydetti. Marsilya'nın tek golünü 3. dakikada Melvin Bard kendi kalesine attı. Nice, Fransa Kupası yarı finalinde 4. Lig temsilcisi Versailles ile karşılaşacak.

MARSİLYA'NIN TEK GOLÜNE CENGİZ ÜNDER KATKISI

Cengiz Ünder ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı ve marsilya'nın tek golünde pay sahibi olan isimdi. Cengiz'in şutunda kaleciden dönen top, Nice'in defans oyuncusu Melvin Bard'a çarptı ve ağlara gitti.

Fransız basını, milli futbolcunun Nice maçındaki performansına 10 üzerinden 4,5 ile 5 arasında değişen puanlar verdiler. İşte Cengiz Ünder hakkında yapılan yorumlar:

"CENGİZ ÜNDER NICE SAVUNMASINI ZORA SOKAN TEK İSİMDİ"

Foot Mercato: "Cengiz Ünder bu sezon sık sık olduğu gibi Marsilya'nın en iyi hücum oyuncusuydu. Maçın ilk dakikalarında sağ kanatta çok aktifti ve fark yarattı. Ayrıca Nice savunmasını gerçekten zora sokan tek isimdi. Ancak arkasında gerçek bir kanat bekinin olmayışı ona yardımcı olmadı. (Marsilya'nın sağ beki Pol Lirola yedek beklerken, bu bölgede stoper William Saliba görev aldı). Payet ve Bakambu'ya iki gol attırabilirdi ancak takım arkadaşları son vuruşlarda eksikti. (5 Puan)"

"YAVAŞ YAVAŞ GÖZDEN KAYBOLDU"

Le Phoceen: "Marsilya'nın ilk hücum girişiminde Cengiz Ünder'in şutu kaleci Bulka tarafından geri püskürtüldü ancak Bard istemeyerek topu ağlara gönderdi. 20. dakikada Payet'den aldığı pasla savunmayı delerek pozisyona girdi ancak şutu kaçırdı. 42. dakikada Payet'yi, 53. dakikada ise Bakambu'yu pozisyona soktu. Ancak daha sonra yavaş yavaş gözden kayboldu. (4,5 puan)"

"CENGİZ ÜNDER TAKIM ARKADAŞLARINDAN İYİYDİ"

Maxi Foot: "Takım arkadaşlarına kıyasla iyi bir oyun sergiledi. Türk kanat oyuncusu Bard'ın kendi kalesine gol atmasına neden olarak maça güçlü bir başlangıç yaptı. Topla fark yaratan birkaç kişiden biriydi ama bu yeterli değildi. (5 Puan)"

27 MAÇTA 9 GOL, 2 ASİST

Cengiz Ünder Roma'dan kiralık olarak geldiği Marsilya'da bu sezon 27 resmi maça çıktı. Bu maçlarda 2 bin 99 dakika sahada kalan Cengiz, 9 gol atarken, 2 kez de asist yaptı.