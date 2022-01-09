Cengiz Ünder Fransa'yı salladı! ''Sonsuza kadar hatırlanacak''

Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya, Fransa Ligue 1'in 20. haftasında Bordeaux'ya konuk oldu. Matmut Atlantique Stadı'nda oynanan karşılaşmadan misafir takım 1-0 galip ayrıldı.
Marsilya'ya galibiyeti getiren golü 37. dakikada milli futbolcu Cengiz Ünder attı. Bordeaux - Marsilya maçına ilk 11'de başlayan Cengiz, 90. dakikada yerini Oussama Targhalline'ye bıraktı.
Marsilya bu sonuçla tam 44 yıl sonra ilk kez Bordeaux deplasmanında galip gelerek tarihi serisine bir son vermiş oldu.
Fransız basını, Cengiz Ünder'in Bordeaux maçında performansını överken, müsabakanın en yüksek notunu da milli futbolcuya verdi. Cengiz'e 6,5 ile 7 arasında puanlar verildi. İşte Fransız basınında Cengiz Ünder hakkında yapılan yorumlar...
Le Phoceen: Onu ve onun sol ayağını yine ilgi çekici bulmaya başladık. 37. dakikada Bordeaux kalecisi Benoit Costil'in başarısız pasından yararlandı ve iyi kontrol, çok iyi top sürmeyle iki defans oyuncusunun ekarte ederek kaleciyi avladı. 62. dakikada Bordeaux savunmasının arkasına sarktı ancak bu kez Costil tarafından zekice durduruldu. 78. dakikada da gol için şansını denedi ancak şutu biraz zayıftı ve kaleciyi endişelendirmedi. Cengiz Ünder'in golü Marsilya'nın Bordeaux'daki efsanevi kara serisine son verdi. (7 puan)
Foot Mercato: Türk Milli futbolcu Bordeaux'da bir ivme kazandı. İlk başta, 28 dakikada çerçeveyi tutmayan şutu gibi tehlikeli bölgede biraz fazla çekingendi. Çok fazla geriye doğru oynadı ve yeterince inisiyatif almadı. Daha sonra kendini özgürce ifade edebilme konusunda serbest bırakmayı başardı. Roma'dan kiralanan futbolcu, Bordeaux kalecisi Costil'in büyük hatasından yararlanarak soğukkanlılıkla skoru buldu. Takdire şayan teknik özellikleriyle düzenlediği bir pozisyonda kaleciyle karşı karşıya kaldı, daha bitirici bir vuruş yapabilseydi ikinci golü de bulabilirdi. (7 puan)
Maxi Foot: Türk kanat oyuncusu "Bordeaux'da laneti kırmayı başaran adam" olarak sonsuza kadar hatırlanacak. Costil'in yaptığı büyük bir gaftan sonra Bordeaux savunmasında boşluk bulmakta acımasızdı. Öte yandan, maçı bitirmek için birkaç pozisyon buldu ancak Bordeaux kalecisine karşı oldukça etkisizdi. (6,5 puan)
Cengiz Ünder Roma'dan kiralık olarak geldiği Marsilya'da bu sezon 21 resmi maça çıktı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 7 gol atarken, 1 kez de asist yaptı.
Star.com.tr