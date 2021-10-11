Star.com.tr 11 Ekim 2021 Pazartesi 07:05 - Güncelleme: 11 Ekim 2021 Pazartesi 07:09

Fransa Ligue 1'de Marsilya ile lige müthiş bir başlangıç yapan Cengiz Ünder Milli Takım'da da gösterdiği performansla izleyenlere kendisini hayran bırakıyor. Türkiye-Norveç maçında Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı asist Fransa'da gündem oldu. Fransızlar Marsilya'nın yeni yıldızı Cengiz Ünder'i yere göğe sığdıramadı.

"CENGİZ ÜNDER BÜYÜK BİR LİDER"



Fransız basınından Lephoceen milli yıldız Cengiz Ünder için "Büyük bir lider olarak Cengiz Ünder" başlığını attı. Marsilya'da tecrübeli isim Dimitri Payet'in takımın yıldızı olduğuna değinen Fransızlar Cengiz için de 'takımın lideri' yorumunu yaptı. Bu sezon 9 maçta 15 gol kaydeden Marsilya'nın atak organizasyonlarında milli yıldızın katkısına dikkat çekildi.

CENGİZ ÜNDER LORIENT MAÇINDA CEZALI



Marsilya'nın Lille ile karşılaştığı son hafta maçında kırmızı kart gören Cengiz Ünder, Lorient maçında forma giyemeyecek. Marsilya formda yıldızı Cengiz'den yoksun olarak karşılaşmaya çıkacak. Marsilya'da Payet 5 golle takımın en fazla gole katkı yapan oyuncusu olurken Cengiz de 4 golle Payet'in arkasından geliyor.