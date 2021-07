Star.com.tr 31 Temmuz 2021 Cumartesi 22:37 - Güncelleme: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 22:37

Geçtiğimiz sezonu İngiltere Premier Lig'de tamamlayan ancak beklenen performansı gösteremeyen milli futbolcu Cengiz Ünder Roma'ya dönmüştü. Roma'da kadroda düşünülmeyen Cengiz Fransa Ligue 1'in köklü takımlarından Marsilya'ya transfer olmuştu. Cengiz Ünder Fransa'da kulübü Marsilya'yı neden tercih ettiğini ve hedeflerini anlattı.

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Cengiz Ünder, "Marsilya'yı ve taraftarlarını çocukluğumdan beri biliyorum. Futbol kariyerime başladığımdan bu yana da takip etmeye çalışıyorum. Marsilya, Fransa'da Avrupa Kupası kazanan tek kulüp. (Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış.) Oldukça bilinen bir takım, her sene Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı hak ediyor, hedefimiz bu. Bu kalifikasyonu hedefliyoruz, zirveyi hedefliyoruz. Bu nedenle kulübün gelişimine ve küresel ölçekte tanınmasına katkıda bulunmayı umuyorum. Çocukluk hayalim Şampiyonlar Ligi'nde devamlı oynayan bir futbolcu olmaktı. Marsilya'da hedefimiz her yıl Şampiyonlar Ligi'nde oynamak." diye konuştu. Cengiz basın toplantısında yaptığı konuşmayla Marsilya taraftarlarından tam not almayı başardı.

17 NUMARALI FORMAYI GİYİYOR



Roma'da üç sezon geçiren Cengiz Ünder, geçen sezon İngiltere'nin Leicester City takımına kiralanmıştı. Ada temsilcisinde tüm kulvarlarda 19 maça çıkan milli futbolcu, iki gol atmıştı. Milli futbolcu, yeni takımında 17 numaralı formayı giyiyor.