Cengiz Ünder, Kane'i solladı!

Yaz transfer döneminde Fransız kulübü Marsilya'dan15 milyon euro bonservis ücreti karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan Cengiz Ünder, harika performansıyla parmak ısırtmaya devam ediyor.

Son dönemde takıma şampiyonluk yarışında büyük bir katkı sağlayan A Millî Takım'ın yıldızı, istatistikleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış durumda.

SÜPER LİG'İN ZİRVESİNDE

Trendyol Süper Lig'in dördüncü haftasında oynanan Antalyaspor maçında sakatlanan ve sahalardan bir süre uzak kalarak sezona şanssız bir başlangıç yapan Cengiz, iyileştikten sonra adeta bomba gibi döndü. Yıldız futbolcu, aldığı her dakikayı oldukça verimli kullanmayı başardı. İrfan Can Kahveci'nin yüksek form grafiğinin de etkisiyle bu sezon geride kalan 22 maçın yalnızca sekizine ilk 11'de başlayan kanat oyuncusu, 1.96'lık gol beklentisinden 8 gol çıkararak aradaki 6.04'lük farkla Süper Lig'in gol yollarındaki en verimli futbolcusu oldu. Cengiz'i, 3.62'lik gol beklentisinden 9 gol çıkaran Wilfried Zaha takip ediyor.

KANE'İ BİLE GEÇTİ

Yıldız futbolcunun gol yollarındaki bu verimliliği, Avrupa'da da onu listenin ilk sıralarına taşıdı. Cengiz, bu istatistiğiyle Avrupa'nın beş büyük liginde ikinci sırada yer aldı. Listenin ilk sırasında ise Inter'in yıldızı Lautaro Martinez bulunuyor. 11.93'lük gol beklentisinden 19 gol çıkaran Arjantinli yıldız, 7.07'lik bir fark yarattı ve zirveyi kaptı. Üçüncü sırada bulunan Harry Kane ise gol beklentisi ile gol sayısı arasında 5.94'lük bir fark yarattı.

EURO 2024 ÖNCESİ UMUT VERDİ

Cengiz'in Fenerbahçe'de yükselen form grafiği, sadece sarı-lacivertli takımı mutlu etmedi. Aynı zamanda Türkiye A Millî Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da yıldız futbolcunun bu performansından dolayı mutlu. Sol ayaklı sağ kanat oyuncusunun formunun zirvesine çıkması, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde A Millî Takım'a da umut vermiş durumda.