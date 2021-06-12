Star.com.tr 12 Haziran 2021 Cumartesi 18:52 - Güncelleme: 12 Haziran 2021 Cumartesi 18:54

Geçtiğimiz sezonu İngiltere Premier Lig'i ekiplerinden Leicester City'de kiralık olarak geçiren milli futbolcu Cengiz Ünder kulübü Roma'ya dönmüştü. Sezonu tamamlamasıyla birlikte takımın başına Jose Mourinho'yu getiren başkent ekibi Cengiz Ünder'i satış listesine koymayı planlıyordu. İtalya basınından Il Tempo'nun haberine göre, Cengiz Roma'ya transfer tekliflerini kabul etmeyeceğini bildirdi.

Haberde, Cengiz'in Mourinho ile çalışmanın hayallerinden birisi olduğu, Cengiz'in Mourinho'yu takımda kalmak için ikna edeceğini ve formayı kapmak için savaşmaya hazır olduğu belirtildi.

ROMA'NIN HEDEFİ BONSERVİS KAZANMAK



İtalyan kulübü Cengiz ile yollarını ayırma planları yapıyor. Arsenal'den Granit Xhaka'yı kadrosuna katmak isteyen İtalyan ekip Cengiz'i satarak bonservis kazanmak amacında. Ancak Cengiz, Roma'da kalmak istediğini kulübe iletti.