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Spor

Cengiz Ünder: ''Kimse hazır değildi''

Sırbistan - Türkiye maçının ikinci yarısında oyuna giren Cengiz Ünder maç sonrasında açıklamalarda bulundu. Ünder, 'Kimse hazır değildi, gelecekte iyi işler yapacağız' dedi.

07 Eylül 2020 Pazartesi 00:08 - Güncelleme: 07 Eylül 2020 Pazartesi 00:08
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A Milli Takımımızın Roma'da oynayan yıldız isimlerinden Cengiz Ünder, Sırbistan maçının ardından açıklamada bulundu.

Ünder takım olarak birlikte çalışma şansı bulamadıklarını ve hazır olmadıklarını söylediği açıklamasında iyi takım olduğumuzu ve gelecekte iyi işler yapacağımıza inandığını söyledi.

Cengiz Ünder'in açıklamaları şu şekilde:

"Özellikle uzun bir aradan sonra milli takımda olmak çok güzel bir duygu. Hazırlıklarımızı tam tamamlayamadık. Tatilden dödnükten sonra takımla çalışamadık. Kimse hazır değildi. Macaristan maçı bizim için kötü oldu. Çok üzülmüştük. Çok hazır değildik. İkinci yarıda kırmızı kart gördükten sonra iyiydik. Maça da iyi başladık. Hücumda hareketliydik ama pozisyon bulmakta zorlandık. Gelecekte iyi işler yapacağız. Bunu çoğu zaman gösterdik. Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz. Çok iyi bir takımımız var."

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