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Spor

Cengiz Ünder MLS'te ilki yaşadı

MLS ekiplerinden Los Angeles FC'de forma giyen milli oyuncu Cengiz Ünder, yeni takımında ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı.

HABER MERKEZİ16 Mart 2025 Pazar 14:56 - Güncelleme:
Cengiz Ünder MLS'te ilki yaşadı
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Cengiz Ünder'in formasını giydiği Los Angeles FC, MLS'in 4. haftasında Austin'i konuk etti. BMO Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-0 misafir takımın üstünlüğüyle sona erdi. Austin'e galibiyeti getiren gol 11. dakikada Guilherme Biro'dan geldi.

Los Angeles FC bu sonuçla 6 puanla 8. sırada kalırken, konuk takım ise aynı puan ve averala 7. basamakta yer aldı

Los Angeles FC'ye kiralık olarak transfer olan Cengiz Ünder, yeni takımında ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı. 63 dakikada sahada kalan Cengiz, yerini David Martinez'e bıraktı.

Oyunda kaldığı süre boyunca 2 şut çeken 27 yaşındaki futbolcu, bu şutlarında isabet sağlayamadı.

21 başarılı pas yapan Cengiz Ünder, yüzde 78 pas yüzdesiyle oynadı.

Cengiz'in ikili mücadele kazama oranı ise yüzde 50'de kaldı.

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