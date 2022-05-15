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Spor

Cengiz Ünder oynadı, Marsilya deplasmanda Rennes'e yenildi

Marsilya, Fransa Ligue 1'in 37. hafta mücadelesinde deplasmanda Rennes'e 2-0 mağlup oldu. Konuk ekipte forma giyen milli oyuncu Cengiz Ünder, 90 dakika sahada kaldı.

15 Mayıs 2022 Pazar 00:43 - Güncelleme:
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Ligue 1'de Marsilya, Rennes ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Ligin 37. haftasında oynanan karşılaşmadan Marsilya, 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Rennes'e galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Benjamin Bourigeaud ve 35. dakikada Lovro Majer kaydetti.

Marsilya'da milli futbolcumuz Cengiz Ünder, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Marsilya, 68 puanda kaldı. Rennes, 65 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Marsilya, Strasbourg ile karşılaşacak. Rennes, Lille deplasmanına gidecek.

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