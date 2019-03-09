Cengiz Ünder Premier Lig yolunda

İTALYAN MEDYASI DUYURDU

Calciomercatonews, Monchi'nin Arsenal ile anlaşmaya yakın olduğunu ancak Fransa'dan Paris Saint-Germain ile İspanya'dan Sevilla'nın da Monchi ile ilgilendiklerini öne sürdü.

Site, "Londra kulübü Arsenal halen avantajlı konumda ve Monchi'nin alışveriş listesine bazı favori futbolcularını da dahil etmesi ihtimal dahilinde" dedi, bu isimler arasında Steven Nzonzi ile Cengiz Ünder'i de saydı.

MONCHİ'NİN TRANSFER LİSTESİ HAZIR

Roma kulübü odaklı haberler veren ASRomalive sitesi de "Monchi, Arsenal'e giderek daha da yaklaşıyor" diye yazdı ve Monchi'nin Arsenal'e transfer listesinin de hazır olduğunu iddia etti.