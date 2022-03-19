Cengiz Ünder rüzgarı Avrupa'yı sardı! Yere göğe sığdıramadılar...

Star Gazetesi 19 Mart 2022 Cumartesi 20:33 - Güncelleme: 19 Mart 2022 Cumartesi 22:18

Cengiz Ünder, Marsilya'daki performansıyla İtalya basınında gündem oldu. Marsilya'da forma giyen ve bonservisi Roma'da olan Cengiz Ünder için, "Boğazın Dybala'sı olan Türk Marsilya'yı fethetti." ifadeleri kullanıldı. Milli oyuncu bu sezon 11 gol ve 3 asistle takımına katkıda bulundu.

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CENGİZ ÜNDER'İN PERFORMANSI İTALYA'DA GÜNDEM OLDU

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da kiralık olarak forma giyen Cengiz Ünder'in başarılı performansı İtalya'da büyük yankı uyandırdı. İtalya basınında yer alan haberlerde; Cengiz Ünder, "Boğazın Dybala'sı." olarak nitelendirilirken Marsilya taraftarlarının favorisi olduğu belirtildi. Milli oyuncu için, "Marsilya'daki Türk herkesi fethetti, gerçek bir idol oldu." ifadelerine yer verildi.

SAMPAOLİ ONU KAHRAMAN YAPTI

İtalya basınında, Marsilya Teknik Direktörü Jorge Sampaoli'nin milli oyuncunun Roma'da kaybettiği özgüvenini tekrar ona kazandırdığı belirtilirken, "Cengiz Ünder'i bu sezonun mutlak kahramanlarından biri yaptı." ifadeleri kullanıldı.

MARSİLYA, CENGİZ ÜNDER'İN SATIN ALMA OPSİYONUNU KULLANABİLİR

Sezon başında İtalya Serie A ekibi Roma'dan Cengiz Ünder'i kiralayan Marsilya, milli oyuncunun sözleşmesine 12 milyon euro satın alma opsiyonu koydurmuştu. Fransız ekibinin sezon sonunda milli oyuncuyu, opsiyonunu kullanarak bonservisini alması bekleniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Cengiz Ünder, bu sezon Marsilya formasıyla 35 resmi maçın 28'inde ilk 11'de yer aldı. 24 yaşındaki milli oyuncu, bu karşılaşmalarda 11 gol ve 3 asistle takımına katkıda bulundu.