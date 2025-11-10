Cengiz Ünder, Sergen Yalçın'ın vazgeçilmezlerinden biri oldu

Beşiktaş'ta Cengiz Ünder, başarılı oyunuyla teknik direktör Sergen Yalçın'ın vazgeçmediği isimler arasına girmeyi başardı.

Cengiz Ünder, siyah beyazlıların ligde oynadığı son 4 maçın tamamında 11'de sahaya çıktı. Skora verdiği katkıyla dikkat çeken milli oyuncu, Beşiktaş'ın hücum hattında kilit rol üstleniyor.

8 karşılaşmada forma giyen Cengiz; 3 kez fileleri sarstı, 1 gol pası verdi. Bu gollerin 1'ini sonradan oyuna girerek atan 28 yaşındaki oyuncu, diğer 2'sini ise 11'de başladığı maçlarda kaydetti.

Yıldız oyuncu, son olarak Hesap.com Antalyaspor maçında da etkili bir oyun sergiledi. Cengiz Ünder, duran top organizasyonunda Thiago Djalo'ya gol pası vererek galibiyette pay sahibi oldu.

ATATÜRK, DOLMABAHÇE'DE ANILDI

Diğer yandan Beşiktaş Kulübü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 87. yıl dönümünde Dolmabahçe'de andı.

Tüpraş Stadı'nda düzenlenen törene, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri ve siyah beyazlı sporcular katıldı.