İSTANBUL 23°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
05 Haziran 2021 Cumartesi / 24 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6822
  • EURO
    10,5718
  • ALTIN
    526.991
  • BIST100
    1432.93
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Cengiz Ünder Süper Lig'e dönecek mi? Menajerinden açıklama geldi
Spor

Cengiz Ünder Süper Lig'e dönecek mi? Menajerinden açıklama geldi

Cengiz Ünder'in menajeri Mirsad Türkcan, Türk kulüplerine saygı duyduklarını ancak Cengiz'in Avrupa'nın önemli liglerinde kariyerine devam etmek istediğini belirtti.

DHA05 Haziran 2021 Cumartesi 15:22 - Güncelleme: 05 Haziran 2021 Cumartesi 15:22
ABONE OL

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de kiralık olarak forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'in geleceği hakkında menajeri Mirsad Türkcan, açıklamalarda bulundu. Türkcan, Türk kulüplerine saygı duyduklarını ancak Cengiz Ünder'in Avrupa'nın önemli liglerinde kariyerine devam etmek istediğini belirtti.

Bonservisi İtalya Serie A kulübü Roma'da bulunan Cengiz Ünder ile ilgili menajeri Mirsad Türkcan, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamada bulundu. Türkcan, "Son günlerde basında çıkan transfer iddialarından sonra açıklamayı yapma gereği duyduk. Öncelikle belirtmek isteriz ki adı geçen tüm takımlara saygı duyuyoruz fakat Cengiz Ünder ülkesini Avrupa'nın önemli liglerinde temsil ederek kariyerine devam etmek istiyor. Ayrıca, Cengiz'in şu andaki tek arzusu ve konsantrasyonu milli takımın EURO 2020'deki başarısı" dedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.