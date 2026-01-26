Cengiz Ünder: Taraftarlarımızdan özür dileriz

Beşiktaş, 1-0 öne geçtiği Eyüpspor deplasmanından 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Maçın hemen ardından Beşiktaşlı Cengiz Ünder açıklamalarda bulundu.

İşte Cengiz Ünder'in sözleri:

"Maça iyi başladık, golle başladık. İlk golden sonra bir tane daha atsak, çok iyi olurdu. İkinci yarıya başlarken çok zorlandık. Üst üste goller yediğimiz için demoralize olduk. Kesinlikle kazanmamız lazımdı. Son anlarda çok da şans geldi, yapamadık. Üzgünüm yani, gerçekten çok üzgünüm.

Fiziksel olarak artık iyi durumdayım. Kendimi de artık iyi hissediyorum. Burada iyi oynamam ve gol atmamın bir önemi yok. Keşke galip gelseydik, takım için önemli olan bu. Bu maçları kaybetmemeliyiz."

"Taraftarlarımızdan özür dileriz. Kendi adıma çok üzüldüm. Bakalım hayırlısı.."