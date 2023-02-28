Cengiz Ünder ve Messi... Milli yıldız bir kez daha inanılmazı başardı! Tüm Fransa bu olayı konuşuyor

Fransa Ligue 1 takımlarından Marsilya forması giyen milli oyuncumuz Cengiz Ünder, ligde fırtınalar estirmeye devam ediyor. Bu sezon Marsilya, Cengiz Ünder'in gol attığı 12 maçta yenilgi yüzü görmedi. Marsilya bu 12 maçlık periyotta 10 galibiyet alırken 2 kez de berabere kaldı. Bu istatistikle birlikte Lionel Messi ve Seko Fofana'nın ardından 3. sırayı alan Cengiz Ünder, Marsilya'nın en önemli oyuncularından biri oldu ve takımın ona fazlasıyla muhtaç olduğunu kanıtladı.

CENGİZ ÜNDER, TAKIMIN EN İYİSİ

Ligue 1 yetkililerince tutulan bu istatistikte yalnızca iki Marsilya oyuncusu bulunuyor. Birisi milli oyuncumuz Cengiz Ünder, diğeri ise Şilili dünya yıldızı Alexis Sanchez. Cengiz Ünder'e göre daha tecrübeli olan Alexis Sanchez, gol attığı 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik alırken, Milli oyuncumuz ise 12 maç ile birlikte takımın en iyi oyuncularından biri ile olan farkı 5 maça çıkararak Marsilya'nın bu konuda en başarılı oyuncusu oldu.

İGOR TUDOR İLE ANLAŞAMAMIŞTI

Sezon başında Jorge Sampoli'den boşalan koltuğa Hırvat teknik adam İgor Tudor getirilmişti. İtalya serie A'da Hellas Verona ile gösterdiği başarılı performans ona Marsilya'nın kapılarını açmıştı. Fakat geldiği günden beri eleştirilerin odağı olan İgor Tudor, taraftarlar ve oyuncu grubu ile anlaşamamıştı. Sezon başında oyuncuların onu istemediğine karşı spekülasyonlar çıkmış ve Fransa basınında eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Bu anlaşmazlıktan Cengiz Ünder'de nasibini almış ve forma süresinde geçtiğimiz yıla göre büyük bir düşüş olmuştu. Fakat hocanın takıma adapte olmasıyla birlikte hem oyuncuların hem de takımın performansı yukarıya doğru bir ivme gösterdi.

Star Gazetesi