29.12.2019 14:22 - Güncelleme: 29.12.2019 14:22

Avrupa'da liglerin ilk yarısının sonuna yaklaşılmasıyla birlikte transfer çalışmaları hız kazanırken, İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Roma'da hareketli bir ocak ayı bekleniyor.

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Roma'nın gündem maddelerinden biriyse milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in geleceği...

2019 yılı boyunca sakatlıklarla uğraşan ve bu sezon takımıyla yalnızca 10 maça çıkabilen yıldız futbolcunun Roma'dan ayrılacağı iddia edildi. Cengiz'in takımdan ayrılmasının Roma'lı Zaniolo ya da Pellegrini'nin ayrılığından daha az üzeceği kaydedildi.

İtalyan basınından La Gazetta Dello Sport'un haberine göre, bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle yeteri kadar forma şansı bulamayan Cengiz Ünder, transfer listesinde kondu.

MÜNİH, SEVILLA VE EVERTON TALİP

Roma'nın 22 yaşındaki yıldız için 50 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli belirlendiği yazılırken, Bayern Münih, Sevilla ve Everton'ın Cengiz ile ilglendiği öğrenildi.

Hatırlanacağı üzere Alisson Becker 62 milyon euro karşılığında Liverpool'a transfer olmuştu. Şayet Cengiz, 50 milyon euro bedelle satılırsa Roma tarihine geçecek ve listeye 2. sıradan girecek.

(Fotomaç)