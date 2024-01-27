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Spor

Cengiz Ünder'den Çağlar Söyüncü paylaşımı!

Cengiz Ünder, sarı-lacivertli takım ile transferde anlaşma sağlayan Çağlar Söyüncü için sosyal medyadan yıllar sonra dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

27 Ocak 2024 Cumartesi 11:56 - Güncelleme:
Cengiz Ünder'den Çağlar Söyüncü paylaşımı!
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Daha önce Altınordu ve Leicester City'de de birlikte forma giyen Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü, tekrardan aynı takımda buluştular.

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferini resmen açıkladı. Bu gelişmenin ardından Cengiz Ünder, yakın arkadaşı hakkında sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

2020'DE PAYLAŞMIŞTI

Roma'dan Leicester City'e kiralanan Cengiz Ünder için 2020'de, "Seni havaalanında bekleyeceğim. Beni tanıman için kağıda ne yazmalıyım" paylaşımını yapan Çağlar Söyüncü'ye yıllar sonra yanıt geldi.

YİNE AYNI PAYLAŞIM

Cengiz Ünder, sosyal medyadan yine aynı şekilde Çağlar Söyüncü'ye cevap verdi.

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