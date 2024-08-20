Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Fenerbahçe'de sular durulmuyor. Göztepe karşısında 2 puan kaybeden sarı lacivertliler, kadrosunu tamamlamaya çalışıyor. Transfer bütçesi için birçok isimle yollarını ayırmayı planlayan sarı lacivertlilerde, Cengiz Ünder depremi yaşandı.

CENGİZ ÜNDER'DEN AĞIR FATURA

Geçtiğimiz sezon başında 15 milyon euroluk bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye imza atan Cengiz Ünder, beklentileri aşamadı. Büyük umutlarla transfer olan yıldız futbolcu, yaşadığı sakatlıklarla süre bulamadı. Aynı bölgede İrfan Can Kahveci'nin gösterdiği üst düzey performans, Cengiz'i gözden düşürdü.

JOSE MOURINHO VETO ETTİ

Takımın yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun da 27 yaşındaki oyuncudan memnun olmadığı öğrenildi. Portekizli teknik adam, Cengiz Ünder'e hiç süre vermedi ve yolların ayrılmasını istedi. Fenerbahçe yönetimi ise 15 milyon euroya transfer edilen tecrübeli oyuncuyu daha düşük bir bedel karşılığında pazara çıkardı. Sarı lacivertli yönetim, milli futbolcu için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Cengiz ile yolların ayrılmasının ardından o bölgeye yeni bir takviye yapılması planlanıyor. Kingsley Coman ve Ansu Fati gibi isimler Fenerbahçe'nin gündeminde yer alıyor.

Star Gazetesi