Star.com.tr 8 Temmuz 2021 Perşembe 18:53 - Güncelleme: 8 Temmuz 2021 Perşembe 18:54

Geçtiğimiz sezonu İngiltere Premier Lig'de Leicester City'de tamamlayan milli futbolcu Cengiz Ünder, bonservisinin bulunduğu Roma'dan ayrılarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'ya transfer oldu. Fransa'nın köklü kulüplerinden Marsilya'da forma giyecek Cengiz için sözleşmesinde sezon sonu 8 milyon euro civarında zorunlu satın alma opsiyonu da bulunuyor. Transfer sonrasında Cengiz Ünder kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

BAŞKAN, TEKNİK DİREKTÖR VE TARAFTAR FAKTÖRÜ



23 yaşındaki genç yetenek Cengiz neden Marsilya'yı seçtiğini açıkladı. Cengiz, "Bunun temel nedeni, transferim sırasında başkan ve teknik direktörün bana iyi bakmalarıydı. Aynı şekilde, özellikle başkanımızla olan görüşmelerimiz ilk günden itibaren gerçekten yapıcıydı. Ve tabii ki, teknik direktörün bana karşı gösterdiği tutum ve iradesi. Beni en çok etkileyen faktörlerden biri oldu. Marsilya taraftarların ateşli ve tutkulu olması da." dedi. Marsilya taraftarlarını Türk taraftarlarına benzeten Cengiz, "Bu yüzden bu kulübü seçmemde en büyük etken bu üçü oldu." diye konuştu.

Roma'da üç sezon geçiren Cengiz Ünder, geçen sezon İngiltere'nin Leicester City takımına kiralanmıştı. Ada temsilcisinde tüm kulvarlarda 19 maça çıkan milli futbolcu, iki gol atmıştı. Milli futbolcu, yeni takımında 17 numaralı formayı giyecek.