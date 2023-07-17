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Spor

Cengiz Ünder'e Süper Lig'den sürpriz talip! Herkes ters köşe oldu

2022 yılında Fransa ekibi Marsilya'ya transfer olan ve burada oynadığı futbol ile dikkatleri üzerine toplayan milli yıldız Cengiz Ünder'in talipleri artmaya devam ediyor. Bir süredir Fenerbahçe'nin de radarında olan 26 yaşındaki genç futbolcu Cengiz Ünder'e Süper Lig'den sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar...

Star Gazetesi17 Temmuz 2023 Pazartesi 10:26 - Güncelleme:
Cengiz Ünder'e Süper Lig'den sürpriz talip! Herkes ters köşe oldu
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Geçen sezonun başında Fransa ekibi Marsilya'ya transfer olan milli futbolcu Cengiz Ünder için yeni transfer iddiaları gündemi sardı. 26 yaşındaki genç kanat oyuncusunun adı bir süredir Fenerbahçe ile anılırken Süper Lig'in bir başka dev kulübü Cengiz Ünder için düğmeye bastı.

CENGİZ ÜNDER, CİMBOM'UN RADARINDA

Yetenekli oyuncu Cengiz Ünder Roma'dan Marsilya'ya 8. 4 milyon euro bonservis bedeli ile transfer olmuştu. Cengiz Ünder burada gösterdiği performans ile hem teknik direktörün hem de taraftarın beğenisi kazandı. Fransa basınında çıkan haberlere göre; Bir süredir Fenerbahçe'nin peşinde olduğu Cengiz Ünder'e Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray talip oldu. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan sarı-kırmızılı ekip Cengiz Ünder transferi ile kanatlarda oluşabilecek zafiyeti minimum düzeye indirmeyi amaçlıyor.

FENERBAHÇE 4 MİLYON EURO TEKLİF ETMİŞTİ

26 yaşındaki genç yıldız Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Fransız ekibine 4 milyon euro bonservis ücreti teklif etti. Ancak Ligue 1 ekibi bu teklifi yetersiz bulduğu için reddetti. Marsilya oyuncu için uygun bir teklifin gelmesi durumunda ise sözleşmesi 2025 yılında son bulacak olan Cengiz Ünder'in takımdan ayrılmasına izin verebilir.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Marsilya forması ile 46 resmi maça çıkan başarılı kanat oyuncusu Cengiz Ünder bunların 32'sinde ilk 11'de sahaya çıktı. 2924 dakika oyunda kalan futbolcu 5 gol, 6 asist ile skora katkı sağladı.

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