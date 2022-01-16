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Spor

Cengiz Ünder'i yıkan haber! Kimse bunu beklemiyordu

Milli yıldız Cengiz Ünder'in formasını giydiği Fransız kulüp Marsilya'ya transfer yasağı geldi. FIFA'nın yaptığı açıklamada transfer yasağı iki dönemi kapsıyor. Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonu da devreye giremeyebilir.

Sta.com.tr16 Ocak 2022 Pazar 10:19 - Güncelleme: 16 Ocak 2022 Pazar 10:23
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Fransa Ligue 1'de Marsilya forması giyen Cengiz Ünder ve kulübüne kötü haber geldi. Fransız gazete Lequip'in aktardığı bilgide, Watford'dan transfer edilen Papa Gueye'nin ödemelerinde yaşanan sorun nedeniyle Marsilya'ya bu cezanın çıktığı belirtildi. FIFA, Marsilya'ya iki dönemi kapsayan transfer yasağı getirdi.

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CENGİZ ÜNDER'İ YIKAN HABER

Milli yıldız geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Fransız kulübünde kalmak istediğini belirtmişti. Cengiz şu sözleri paylaşmıştı: "Burada kendimi çok iyi hissediyorum. Geldiğimden beri kendimi yerimde hissediyorum. Umarım daha uzun yıllar sürer burada kalırım."

İTİRAZ EDİLECEK

Marsilya, 1 Temmuz 2020 tarihinde Watford'dan transfer edilen Papa Gueye'nin ödemelerinde yaşanan aksaklık nedeniyle bu cezayı aldı. Tüm gözler takımın yıldız ismi Cengiz Ünder'e çevrildi. Mili yıldızın sezon sonunda satın alma opsiyonu devreye girecek ve milli futbolcu Marsilya forması giymeye devam edecekti. Fransız basınının aktardığı bilgide Marsilya'nın FIFA'nın kararına itiraz edeceği belirtildi.

Sta.com.tr

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