Cengiz Ünder'in Galatasaray'a transferi Tudor'a bağlı

Galatasaray devre arasında flaş bir transfer daha yapmak için harekete geçti. Marsilya'da mutsuz olan milli oyuncu Cengiz Ünder ile görüşen sarı kırmızılılar transferde büyük oranda anlaşma sağladı. Ancak, transfer bir şarta bağlı.

CENGİZ ÜNDER: TUDOR KALIRSA GALATASARAY'A GELİRİM

Takvim'in haberine göre; Cengiz Ünder'in Galatasaray yöneticilileriyle yaptığı görüşmede, "Tudor, Marsilya teknik direktörü olarak görevine devam ederse sezon ortasında Galatasaray'a gelirim" dediği öğrenildi. Fransız medyası da Galatasaray'ın Cengiz Ünder transferi için ısrarcı olduğunu yazdı.

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MARSİLYA CENGİZ ÜNDER'DEN PARA KAZANMAK İSTİYOR

Marsilya Başkanı Pablo Longoria, kulübün sahibi Frank McCourt'un istediği tasarrufları sağlamak için harekete geçti. Sezon başında göreve gelen teknik direktör Igor Tudor'un görev vermediği Cengiz Ünder'den para kazanmak ve maaşını bütçeden çıkarmak için transfer arayışlarına başladı.

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Geçen sezon Marsilya formasıyla 47 maça çıkıp 13 gol 6 asist rakamlarını yakalayan 25 yaşındaki Cengiz Ünder, bu sezon 17 maçta 625 dakika bulup 1 asist yapabildi. Cengiz'in yeteri kadar forma şansı bulamamasında Marsilya'nın Igor Tudor ile 3'lü savunmaya dönmesi olduğu belirtiliyor. Cengiz Ünder son dönemde ilk 11'de oynama konusunda bir hayli zorlanıyor.