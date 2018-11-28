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Cengiz Ünder'in kaçırdığı gol Roma taraftarlarını kahretti

Dün gece Real Madrid maçında kaçırdığı net gol pozisyonuyla taraftarlarını kahreden Cengiz Ünder, hocası Di Francesco'yu da çıldırttı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma evinde Real Madrid'i ağırladı. Milli futbolcu mücadeleye ilk 11'de başlarken etkili bir performans ortaya koydu. Fakat Cengiz, ilk yarının son anlarında inanılması güç bir golü kaçırdı. Roma'da Nicolo Zaniolo'nun ceza sahası içinde Cengiz'e 'al da at' pasını milli futbolcu değerlendiremedi. Müsait pozisyonu değerlendiremeyen Cengiz Ünder saha içinde büyük üzüntü yaşadı. Yedek kulübesinde golün kaçışını izleyen Roma'nın hocası Di Francesco ise elindeki şişeyi yere fırlattı. Saniyeler sonra ilk yarı sona ererken soyunma odasına oldukça üzgün giden Cengiz'i kaptan Florenzi teselli etti. Karşılaşmayı İspanyol ekibi Bale ve Vazguez'in attığı gollerle 2-0 kazandı.

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