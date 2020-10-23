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Spor

Cengiz Ünder'li Leicester City net skorla kazandı

UEFA Avrupa Ligi'nde İngiliz ekip Leicester City evinde Zorya Luhansk'ı konuk etti. Leicester, 3-0'lık net skorla kazandı.

23 Ekim 2020 Cuma 01:00 - Güncelleme: 23 Ekim 2020 Cuma 01:00
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UEFA Avrupa Ligi G Grubu'nda milli yıldızlarımız Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City, sahasında ağırladığı Ukrayna ekibi Zorya Luhansk'ı 3-0 mağlup etti. Çağlar Söyüncü'nün sakatlığı nedeniyle kadroda olmadığı maçta Cengiz Ünder ise 65. dakikada James Maddison'ın yerine oyuna dahil oldu. 

Leicester'da maça damga vuran isim 2 asist, 1 gollük performansıyla Kelechi Iheanacho oldu. 29. dakikada James Maddison'ın ve 45. dakikada Harvey Barnes'ın attığı gollerin asistini yapan Iheanacho, 67'de ise skoru belirleyen isim oldu.

Leicester, önümüzdeki hafta 29 Ekim Perşembe günü deplasmanda AEK ile karşı karşıya gelecekken Zorya Luhansk ise Braga'yı konuk edecek. 

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