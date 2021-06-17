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Spor

Cengizhan Akgün 500 bin TL'ye Yeni Malatyaspor'da

Yeni Malatyaspor, Misli.com 3'üncü Lig ekibi Elazığspor'dan Cengizhan Akgün'ü 500 bin TL bonservis bedeli ile transfer ettiğini açıkladı.

AA17 Haziran 2021 Perşembe 16:07 - Güncelleme: 17 Haziran 2021 Perşembe 16:07
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Yeni Malatyaspor, kanat oyuncusu Cengizhan Akgün'ü kadrosuna kattı.

Transfer çalışmalarına başlayan sarı-siyahlı kulüp, 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Cengizhan Akgün ile sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesabından Cengizhan Akgün'ün sözleşme imzaladığı fotoğraf paylaşılarak, "Kulübümüz, son olarak Elazığspor forması giyen 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Cengizhan Akgün'ü 500 bin lira bonservis bedeli ile 3+1 yıllığına renklerine bağlamıştır. Hoş geldin Cengizhan." ifadelerine yer verildi.

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