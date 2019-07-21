Cengiz’in sihirli rakamı 15

İTALYA’DA Roma’nın formasını giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder, yeni sezondaki hedeflerini kulübün televizyonunda açıkladı. Bireysel olarak kendini geçen sezondan daha formda hissettiğini belirten Cengiz Ünder, “Geçen sezon 33 maçta giydiğim Roma formasıyla 6 gol atıp, 11 asist yapmıştım. Yeni sezonda bu rakamları geçmek istiyorum” dedi. İtalyan mentalitesine artık alıştığına dikkat çeken Cengiz Ünder, “Hedefim 15 gol atıp, 15 de asist yapmak. Ülkemi İtalya’da en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum. Çok geliştiğime inanıyorum. Benimle ilgili çıkan transfer haberlerini umursamıyorum. Çünkü Roma’da çok mutluyum” ifadelerini kullandı.