Cengiz’in sihirli rakamı 15
İtalya’nın Roma takımında forma giyen Cengiz Ünder yeni sezonda 15 gol atıp 15 de asist yapmayı hedefliyor. Türk milli futbolcu, “Geçen sezon 6 gol atıp, 11 asist yapmıştım. Bu sezon bu rakamları geride bırakacağım” dedi.
- Star Spor
İTALYA’DA Roma’nın formasını giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder, yeni sezondaki hedeflerini kulübün televizyonunda açıkladı. Bireysel olarak kendini geçen sezondan daha formda hissettiğini belirten Cengiz Ünder, “Geçen sezon 33 maçta giydiğim Roma formasıyla 6 gol atıp, 11 asist yapmıştım. Yeni sezonda bu rakamları geçmek istiyorum” dedi. İtalyan mentalitesine artık alıştığına dikkat çeken Cengiz Ünder, “Hedefim 15 gol atıp, 15 de asist yapmak. Ülkemi İtalya’da en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum. Çok geliştiğime inanıyorum. Benimle ilgili çıkan transfer haberlerini umursamıyorum. Çünkü Roma’da çok mutluyum” ifadelerini kullandı.
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