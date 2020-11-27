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Spor

Cengizli Leicester, Portekiz'de puanı kaptı

UEFA Avrupa Ligi G grubunda Braga ile Leicester City, Estadio Municipal de Braga'da karşı karşıya geldi. Mücadele 3-3 sona erdi.

27 Kasım 2020 Cuma 00:19 - Güncelleme: 27 Kasım 2020 Cuma 00:19
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Karşılaşmada Braga'nın golleri 4. dakikada Elmusrati, 24. dakikada Paulinho ve 90. dakikada Fransergio'dan geldi. Leicester'ın golleri ise 9. dakikada Harvey Barnes, 78. dakikada Thomas ve 90+5'te Jamie Vardy'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Leicester City, bitime iki maç kala gruptan çıkmayı garantiledi.

CENGİZ ÜNDER İLK 11'DE

Leicester City'de milli oyuncumuz Cengiz Ünder ilk 11 başladığı maçta, 61. dakikada yerini James Maddison'a bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Braga, puanını 7'ye yükseltti. Leicester City ise 10 puanla liderliğini korudu.

Leicester, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. maç haftasında Zorya deplasmanına gidecek. Braga ise aynı haftada AEK'ya konuk olacak.

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