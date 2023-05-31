Cenk Ergün: Finale geldiğimizde kazanmak ruhumuzda var

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde AA muhabirine açıklamalarda bulunan Ergün, "Çok mutluyuz. Cumhuriyet'imizin 100. yılında, 2023'te 23. şampiyonluğu kazandık. Bu çok anlamlı. Başkanımız başta olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerimize, teknik ekibimize ve tüm futbolcu kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bu işi Ankara'da bitirdik. Son maça kalmadı. Bunun için de ayrıca mutluyuz." diye konuştu.

Kötü geçen bir sezonun ardından ayağa kalktıklarını anlatan Ergün, "Galatasaray, kendi iç dinamiklerinde kenetlendiği zaman önüne geçilemez. Finale geldiğimizde de kazanmak ruhumuzda var. Okan hocanın çok büyük emekleriyle kazandık. Şimdi bunu kutlayacağız. Ondan sonra da Şampiyonlar Ligi ön elemeleriyle başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Cenk Ergün, haziran ayı bitmeden yeni sezonu açacaklarını dile getirdi.