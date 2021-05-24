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Spor

Cenk Laleci yeniden Menemenspor'da

Ümit Karan'la yollarını ayıran Menemenspor, teknik direktörlük görevi için Cenk Laleci'yle anlaştı.

DHA24 Mayıs 2021 Pazartesi 12:58 - Güncelleme: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 12:58
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TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor, eski teknik direktörü Cenk Laleci'yle anlaşma sağladı.

Sezon biter bitmez Ümit Karan'la yollarını ayıran sarı-lacivertliler, Laleci ile her konuda el sıkışırken, iş resmi imzaya kaldı. Menemenspor'da yıllarca top koşturup takım kaptanlığı yapan Laleci önceki sezona sportif direktör olarak başladı. O dönemdeki teknik direktör Ramazan Kurşunlu'nun ayrılmasının ardından dümene geçen Laleci, bu sezon ise ilk 16 maçta görev yaptıktan sonra kulüple vedalaştı. Tekrar yuvaya dönen Cenk Laleci mutlu olduğunu söyledi.

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