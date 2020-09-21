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Spor

Cenk Özkaçar: 4 büyükler beni istedi

TFF 1. Lig ekibi Altay'dan Lyon'a transfer olan 19 yaşındaki Cenk Özkaçar transfer sürecini anlattı. 4 büyüklerden de teklif aldığını belirten genç yıldız, 'Avrupa hayalimi gerçekleştirmek için Fransa'ya gittim, Lyon'dan teklif aldığımda heyecandan uyuyamadım' dedi.

21 Eylül 2020 Pazartesi 18:28 - Güncelleme: 21 Eylül 2020 Pazartesi 18:28
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Altay'dan Lyon'a transfer olan 19 yaşındaki Cenk Özkaçar, TRT Spor'a transfer süreciyle ilgili konuştu ve 4 büyük takımdan da teklif aldığını söyledi.

Türkiye'den aldığı teklifleri ileten Cenk, "Trabzonspor, Beşiktaş, Antalyaspor, Galatasaray, daha sonra da Fenerbahçe menajerime ulaştı, transferle ilgili görüştüler. Trabzonspor ile görüşmüştük, bazı durumlardan ötürü anlaşamamıştık, tabii ki gitmek istiyordum ama kabul edemeyeceğimiz şeyler oldu. Bu süreçte transferden vazgeçtik." ifadelerini kullandı.

"HEYECANDAN UYUYAMADIM"

Avrupa'da oynama hayali için Lyon'a gittiğini belirten genç oyuncu, "Telefonum çalındı, saat 9. 'Lyon seni istiyor' dendi. Kaldım böyle. Heyecandan uyuyamadım, gitmek istiyorum, Avrupa hayalime yakın olduğumu hissettim. Avrupa tercihimde maddi herhangi bir neden yok. Avrupa eğitimi, Avrupa'daki sistem, buna güvendiğim ve inandığım, bu sistem içinde kendimi daha çok geliştireceğime inandığım için bunu tercih ettim." dedi.

"PREMIER LİG'DE BİTİRMEK İSTİYORUM"

Hayalinin Premier Lig olduğunu belirten Türk yıldız adayı, "Lyon'da idman yapmaya başladığımda anladım ki ben aslında hiç çalışmıyormuşum. Öncelikli hedefim Lyon'da oynamak, kulübüme destek olmak. İnşallah burada oynayacağım ve sonra da Premier Lig'e transfer olup, orada uzun yıllar oynayıp kariyerime Avrupa'da son vermek istiyorum." diye konuştu.

Milli Takım forması giymek istediğini de kaydeden Cenk Özkaçar, "A Milli Takım'a çağrılmak, ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Her Türk oyuncu gibi A Milli Takım hayalim var. En büyük hayallerimden biri o. İnşallah en kısa sürede ülkemi temsil ederim." diyerek sözlerini noktaladı.

Lyon, 1,5 milyon euro bonservis bedeli ödediği Cenk Özkaçar ile 2025'e kadar geçerli sözleşme imzaladı.

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